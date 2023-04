Stand: 18.04.2023 11:08 Uhr Parchim: Polizei zieht Rollerfahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in Parchim einen unter Alkohol und Drogen stehenden Motorrollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, wurde der 23-Jährige gegen 4.20 Uhr in der Lübzer Chaussee angehalten. Den Angaben zufolge hatte er 1,34 Promille intus und Cannabis konsumiert. Bei der Kontrolle stellte die Polizei zudem fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sein Roller ist außerdem nicht zugelassen und das angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden. Der 23-Jährige hatte darüber hinaus eine geringe Menge rauschgiftverdächtiger Substanzen dabei. Gegen ihn wird nun ermittelt.

