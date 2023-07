Stand: 03.07.2023 12:32 Uhr Parchim: Polizei wegen Streit einer Großfamilie im Einsatz

In Parchim hat am Sonntagabend der lautstarke Streit einer türkischstämmigen Großfamilie einen Polizeieinsatz mit zehn Streifenwagen ausgelöst. Laut Polizei waren 50 bis 60 Personen an dem Streit beteiligt. Sie seien am Burgdamm, am Bahnhof, an einem Supermarkt und an einer Tankstelle aneinandergeraten. Es habe keine körperlichen Auseinandersetzungen gegeben. Es werde jedoch vermutet, dass einzelne Beteiligte sich schon zuvor gestritten haben. Einige Familienmitglieder seien eigenen Angaben nach aus Hamburg und anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns angereist, um den Streit zu schlichten. Die Beamten hätten die Situation schließlich beruhigen können. Was den Streit innerhalb der Familie ausgelöst hat, sei derzeit noch nicht genau bekannt.

