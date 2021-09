Stand: 05.09.2021 12:07 Uhr Parchim: Nordkirche ehrt Kirchenältesten Gerhard Meyer

Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in seiner Heimatgemeinde Parchim ist Gerhard Meyer die Bugenhagen-Medaille der evangelischen Nordkirche verliehen worden. Der 87-Jährige stehe beispielhaft für alle Kirchenältesten, die sich mit ganzer Kraft vor Ort engagieren, sagte Bischof Tilman Jeremias in seiner Laudatio. Ihn zeichne eine klare humane Haltung und ein kompromissloser Einsatz gegen extremistische Weltanschauungen aus. Meyer sei, so Jeremias, ein echter Streiter für das Gute, "der herzlich lachen kann - auch über sich selbst". Die Bugenhagen-Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die Kirchenleitung der Nordkirche vergibt. Sie ist benannt nach Johannes Bugenhagen (1485-1558), dem Freund Martin Luthers. | 05.09.2021 11:59