Stand: 20.06.2022 13:48 Uhr Parchim: Nackter Mann spaziert durch die Weststadtt

Ein nackter Mann auf offener Straße hat in Parchim für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 39-Jährige am Sonnabend als Fußgänger im "Adamskostüm" in der Weststadt unterwegs. Passanten fühlten sich dadurch belästigt und riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, zog sich der aus der Ukraine stammende Mann eiligst ein langes Shirt über. Auf die Frage, warum er nackt durch die Straße spaziert sei, antwortete er, dass er sich nahtlos bräunen wollte. Die Polizei nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit auf. | 20.062022 13:45