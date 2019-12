Stand: 05.12.2019 11:00 Uhr

Parchim: Mit Luxus-Wasser in die Miesen

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Kreisstadt Parchim hat massiven Ärger mit dem Landesrechnungshof. Grund ist die Beteiligung der Stadt an einem Mineralwasser-Unternehmen, das kurz nach dem Start deutliche Verluste erwirtschaftet. In ihrem neuesten Kommunal-Finanzbericht kritisieren die obersten Kassenprüfer, dass die kommunale Beteiligung mit einem öffentlichen Zweck nichts zu tun habe.

Hochtrabende Pläne der Stadt

Der Hintergrund: Über seine Stadtwerke wollte Parchim offenbar groß ins Mineralwassergeschäft einsteigen. "Minus 181" ist der Name des Luxus-Wassers, das in Spitzenhotels angeboten werden soll. Der Preis pro Flasche beträgt etwa 18 Euro. Für den Vertrieb wurde eigens eine 681 Milliliter Flasche entworfen. Auch ein optisch aufwendiger Internetauftritt soll den Verkauf fördern. Offenbar hat die Stadt hochtrabende Pläne: Laut Eigendarstellung sieht die Kommune "mit dem Produkt eine sehr gute Möglichkeit, die Stadt Parchim einem erlesenen Kundenkreis überregional bekannt zu machen und über diesen Weg als attraktiver Wirtschaftsstandort gesehen zu werden."

Schwieriger Start wegen "Qualitätsproblemen"

Allerdings erfüllten sich diese Erwartungen bisher nicht. Schon im ersten Produktionsjahr 2018 machte das Unternehmen einen Verlust von 675.000 Euro. Das Eigenkapital von einer Million Euro wurde mehr als halbiert. Der Grund: "Minus 181" - benannt nach der Tiefe des Brunnens - konnte nur 373 Flaschen verkaufen. Anlaufschwierigkeiten bei der Förderung und Abfüllung sowie "Qualitätsprobleme" hätten den Start erschwert. Der Bestand des Unternehmens, an dem die Stadt über die Stadtwerke mit rund 30 Prozent direkt beteiligt ist, scheint gefährdet. Laut Geschäftsbericht müssten 2019 rund 57.000 Flaschen verkauft werden - davon sei man jedoch entfernt.

Lob in den höchsten Tönen

In den Eigenpräsentationen wird das Wasser in den höchsten Tönen gelobt. Ein Wassersommelier schreibt: "Beim Einschenken präsentiert sich das Mineralwasser 'Minus 181' mit ausgesprochener Klarheit und einem wunderbaren Silberspiegel an der Oberfläche. Die besondere Weichheit dieses Wassers wird schon beim ersten Kontakt mit der Zungenspitze spürbar. Ein samtweicher Charakter führt das Mineralwasser schließlich die Kehle hinunter, ohne dass irgendeine sensorische Empfindung längere Zeit im Mundraum spürbar bleibt."

Rechnungshof: "Keine geeignete Betätigung"

Der Landesrechnungshof zeigt sich von der Werbesprache unbeeindruckt und empfiehlt der Stadt Parchim, ihre Anteile zu verkaufen. Die kommunale Beteiligung sei keine geeignete wirtschaftliche Betätigung. An der Minus 181 GmbH sind neben den Stadtwerken Parchim (50,1 Prozent) auch die Service plus GmbH aus Neumünster (25,1 Prozent) und die zum kommunalen Energieversorger WEMAG gehördende mea Energieagentur (10 Prozent) beteiligt. Parchims Stadtwerke-Chef Dirk Kempke, gleichzeitig Geschäftsführer der Minus 181 GmbH, sagte, junge Start-Ups wie die Minus 181 GmbH würden in der Regel zu Beginn immer Verluste machen. Mehr wolle er zu der Sache nicht sagen.

