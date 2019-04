Stand: 03.04.2019 05:58 Uhr

Parchim: Massen-Gentest nach Vergewaltigung

Rund 1.100 Männer aus Parchim und Umgebung werden von kommendem Montag an zu einem Massen-Speicheltest gebeten. Mit der Aktion sucht die Staatsanwaltschaft Schwerin nach einem Mann, der eine junge Frau vergewaltigt haben soll. Die Tat ereignete sich bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres.

Noch keine heiße Spur vom Täter

Nach den Ermittlungen der Polizei soll ein Unbekannter ein 17 Jahre altes Mädchen in den Abendstunden in der Putlitzer Straße in Parchim überfallen haben. Danach habe er sie in eine dunkle Gasse hinter dem Haus der Jugend gezogen und vergewaltigt. Trotz intensiver Ermittlungen, darunter mehrere Befragungen in Tatortnähe, konnte der Täter bisher nicht gefunden werden.

Parchim: Massen-Gentest nach Vergewaltigung NDR 1 Radio MV - Die Nachrichten - 03.04.2019 06:00 Uhr Autor/in: Thomas Walther Rund 1.100 Männer aus Parchim und Umgebung sollen zu einem Massen-Speicheltest. So will die Staatsanwaltschaft einen Täter finden, der im Dezember eine Frau vergewaltigt haben soll.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ermittlungen über Handy-Ortung

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt alle Männer ermittelt, deren Handys in der fraglichen Zeit in der Funkzelle in Tatortnähe eingeloggt waren. Ein Ergebnis des Tests wird frühestens Mitte des Jahres erwartet.

Weitere Informationen NDR 1 Niedersachsen Vor 20 Jahren: Erste Tätersuche per Massen-Gentest NDR 1 Niedersachsen Nach der Tötung eines Mädchens aus dem Landkreis Cloppenburg ruft die Polizei am 9. April 1998 zum ersten Massen-Gentest in Deutschland auf. Auch der Täter gibt eine Probe ab. mehr NDR 1 Radio MV Projekt zu DNA-Diagnostik mit Polen gestartet NDR 1 Radio MV Ein deutsch-polnisches Projekt soll mehr Sicherheit für die Grenzregion bringen. Es sieht einheitliche Qualitäts-Standards im Umgang mit DNA-Material vor. Dies sei auch zur Terrorbekämpfung wichtig. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.04.2019 | 06:00 Uhr