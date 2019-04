Stand: 13.04.2019 11:04 Uhr

Parchim: Massen-Gentest fast abgeschlossen

Der Massengentest in Parchim steht kurz vor dem Abschluss. Rund 1.100 Männer waren seit dem vergangenen Montag aufgerufen, ihre Speichelproben bei der Polizei abzugeben. Die Ermittler wollen so die Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens im vergangenen Dezember aufgeklären. Fast 830 Männer haben sich bislang daran beteiligt. Das ist laut Staatsanwaltschaft Schwerin eine enorm hohe Beteiligung. Das Interesse an der Aufklärung sei sehr groß.

Zusatztermine für weitere Proben

Für Dienstag und Donnerstag kommender Woche seien bereits Zusatztermine anberaumt worden, um auch jenen die Teilnahme zu ermöglichen, die in der ersten Woche verhindert waren. Ein Ergebnis des Massengentests wird frühestens Mitte des Jahres erwartet.

Speicheltest soll Vergewaltiger überführen Nordmagazin - 08.04.2019 19:30 Uhr Die Polizei in Parchim hat einen Speicheltest gestartet. Im Dezember hatte ein bisher Unbekannter eine 17-Jährige in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt.







Speichelabgabe freiwillig

Bei den 1.100 Männern, die zum Speicheltest gebeten wurden, handelt es sich um Personen, deren Handys zum Tatzeitpunkt in der Funkzelle rund um den Tatort eingeloggt waren, hieß es von der Staatsanwaltschaft in Schwerin.

Ermittlungen dauern an

Anfang Dezember war in Parchim eine 17-Jährige von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Das Opfer stand unter Schock und konnte kaum Angaben zum Täter machen. Mehrfach hatte die Polizei Passanten in der Nähe des Tatortes befragt, auch Flyer wurden verteilt. Konkrete Hinweise blieben aber aus.

