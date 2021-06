Stand: 08.06.2021 06:00 Uhr Parchim: Lkw verliert Bierladung

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Abend ein Bierlaster mitten in der Stadt einen Großteil seiner Ladung verloren. Kurz vor 18 Uhr hatte der Sattelzug in der Linkskurve Wallallee etwa 300 Kästen verloren. Sie fielen vom Auflieger auf den rechten Fahrstreifen und den Gehweg. Laut Polizei wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt. Um die Straße von den kaputten Bierkisten und den vielen zerbrochenen Flaschen zu räumen, brauchten Feuerwehr und Angestellte vom Bauhof zwei ein halb Stunden. Nach Polizeiangaben waren die Bierkästen nur schlecht gesichert, außerdem soll der 30-jährige LKW-Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sein. Bevor der LKW mit dem Rest der Ladung heute weiterfahren kann, soll der Sattelzug erst komplett entladen werden und der Rest der Bierlieferung neu gesichert werden.

