Stand: 24.11.2021 14:21 Uhr Parchim: Kleinkind durch Hundebiss schwer verletzt

Nach einer Hundeattacke auf ein Kleinkind in Parchim ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Wie ein Sprecher sagte, soll sich der Vorfall in der Wohnung der betroffenen Familie ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen biss der Hund dem eineinhalb Jahre alten Mädchen ins Gesicht. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Warum das Tier aggressiv reagierte, sei noch unklar, ebenso die Rasse des Hundes. | 24.11.2021 14:21

