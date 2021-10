Stand: 11.10.2021 17:35 Uhr Parchim: Kinderstation wieder rund um die Uhr geöffnet

Im Asklepios-Krankenhaus in Parchim ist die Kinderstation seit Montag wieder rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Der 24-Stunden-Betrieb auf der Kinderstation ruhte seit rund zweieinhalb Jahren, weil Ärztinnen und Ärzte fehlten. Jetzt arbeiten dort zwei Fachärzte und vier Assistenzärzte - weitere werden noch gesucht. Auf der Station werden deshalb vorerst auch nur maximal sechs Betten genutzt. | 11.10.2021 17:35

