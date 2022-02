Stand: 02.02.2022 11:44 Uhr Parchim: Kabeldieb kam im Rollstuhl

In einem Rollstuhl mit E-Motor sitzend soll ein Dieb in Parchim von einem Privatgrundstück ein Verlängerungskabel und eine Kabeltrommel gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei durchtrennte der Mann zunächst ein Kabel, das durch eine Wand aus dem Haus in Freie führte. Danach soll er sich eine Kabeltrommel samt 50 Meter Elektrokabel zwischen die Beine geklemmt und mit dem Krankenfahrstuhl davongefahren sein. Nach Angaben einer Zeugin war der Dieb über 60 Jahre alt und von kräftiger Statur. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 200 Euro. | 02.02.2022 11:43