Stand: 31.01.2021 19:14 Uhr Parchim: Gut 200 Menschen bei Corona-Protesten

In Parchim haben gut 200 Menschen an mehreren Protestveranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Begleitet wurden sie von einem Großaufgebot der Polizei, die mit rund 30 Einsatzfahrzeugen vor Ort war. Zunächst zogen zwei Gruppen mit jeweils 100 Teilnehmern durch die Innenstadt, um auf ihre Nöte in der Pandemie aufmerksam zu machen. Etwa 20 Menschen folgten außerdem dem Aufruf eines Mannes aus der rechten Szene zu einer Kundgebung am Rathaus. | 31.01.2021 19:15