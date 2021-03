Stand: 27.03.2021 14:33 Uhr Parchim: Grundstein für neue Kulturmühle gelegt

Die historische Getreidemühle an der Elde in Parchim wird bis Ende 2022 zur Kulturmühle umgebaut. Am Sonnabendvormittag war die feierliche Grundsteinlegung. Dabei versenkten Landrat Sternberg, Bürgermeister Flörke und Theaterdirektor Schwandt eine Zeitkapsel im Fundament des neuen Theaters. Wenn alles fertig ist, sollen das Junge Staatstheater Parchim, ein Museum, die Stadtinformation sowie Gastronomie einziehen. Das ganze Projekt kostet rund 40 Millionen Euro. Allein 13 Millionen davon stemmt die Stadt selbst, der Rest kommt von der Europäischen Union und vom Landkreis. | 27.03.2021 14:33