Stand: 02.05.2021 08:00 Uhr Parchim: Fliegerbombe soll entschärft werden

In Parchim soll am Sonntag eine 65 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Dazu müssen Anwohner innerhalb eines Radius von 300 Metern um den Fundplatz ihre Wohnungen und Häuser bis 10 Uhr verlassen. Nach Angaben eines Stadtsprechers sind etwa 300 Menschen betroffen. Sie seien in Absprache mit dem Gesundheitsamt von den coronabedingten Kontaktbeschränkungen vorübergehend befreit, so dass sie bei Freunden oder Familie unterkommen könnten. Außerdem stehe eine Sporthalle zur Unterbringung bereit. | 02.05.2021 08:00