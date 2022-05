Stand: 30.05.2022 18:39 Uhr Parchim: Drei Verdienstorden des Landes verliehen

Auf dem Jahresempfang der Landesregierung in Parchim hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Angelika Stiemer, Ulricke Seemann-Katz und Valeriy Bunimov für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet. Angelika Stiemer kümmert sich seit Jahren um das Wohl von Kindern, Ulrike Seemann-Katz ist haupt- und ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv. Valeriy Bunimov setzt sich seit langem für die jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ein. | 30.05.2022 18:37