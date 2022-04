Parchim: Dirk Flörke als Bürgermeister im Amt bestätigt Stand: 24.04.2022 19:29 Uhr Bei der Bürgermeisterwahl in der 17.000-Einwohner-Stadt Parchim (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat sich Amtsinhaber Dirk Flörke (CDU) gegen seinen einzigen Herausforderer Sebastian Langer (SPD) durchgesetzt.

Rund 14.000 Menschen waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Auf Flörke entfielen 60,1 Prozent der gültigen Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Webseite nach Auszählung aller Wahlbezirke bekanntgab. Sein Herausforder Langer kam auf 39,9 Prozent der Stimmen. Flörke leitet nun für sieben weitere Jahre die Amtsgeschäfte in Parchim. Weil es nur zwei Bürgermeister-Kandidaten gab, stand schon vor dem Urnengang fest, das es keine Stichwahl geben kann und der neue Bürgermeister im ersten Wahlgang bestimmt wird. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,2 Prozent.

Flörke: Parchim als Mittelzentrum und Kreisstadt stärken

Flörke (CDU) wurde 1969 geboren und arbeitete als Lehrer, bevor er Bürgermeister der Stadt wurde. "Es ist einfach schön, unsere Stadt zu gestalten, sie voranzubringen, die Probleme und Aufgaben zu erkennen und dafür die bestmöglichen Strategien zu entwickeln", sagte Flörke im Vorfeld der Wahl. Ihm sei wichtig, Parchim als Mittelzentrum und Kreisstadt zu stärken. Der 33 jährige Herausforderer Langer war von der SPD und den Linken ins Rennen um den Bürgermeisterposten geschickt worden. Hauptberuflich arbeitet Langer als Arzt im Gesundheitsamt der Stadt.

In der Stadtvertretung entfallen derzeit von 25 Sitzen auf die SPD 7, die CDU 6, die AfD 5, die Linke 3, eine Initiative 2 sowie auf die Grünen ein Sitz. Dazu kommt ein Einzelbewerber. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in den nächsten Wochen elf weitere Wahlen von hauptamtlichen Bürgermeistern. Davon fallen sechs auf den 8. Mai: Stralsund, Bergen, Wolgast (Vorpommern-Greifswald), Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), Hagenow und Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim). In Greifswald ist die Wahl am 12. Juni. In Stralsund und Greifswald wollen die Amtsinhaber von CDU und Grünen ihre Spitzenämter auch verteidigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.04.2022 | 19:00 Uhr