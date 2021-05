Stand: 17.05.2021 16:16 Uhr Parchim: A24 für vier Nächte Richtung Hamburg gesperrt

Die A24 wird in Richtung Hamburg zwischen den Abfahrten Suckow und Parchim von Montagabend an für insgesamt vier Nächte gesperrt. Jeweils von 19 Uhr am Abend bis 6 Uhr am nächsten Morgen müssen Autofahrer eine Umleitung über die B321 fahren. Grund für die Sperrungen sind Bauarbeiten. Die Fahrbahndecke muss erneuert werden. Dazu werden die mehrere Quadratmeter großen Betonplatten herausgefräst und ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen. Das dauert insgesamt noch bis Juni. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | 17.05.2021 16:16