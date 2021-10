Stand: 04.10.2021 14:30 Uhr Parchim: 35-Jähriger stürzt vom Balkon - schwer verletzt

In Parchim ist am Montag ein 35-jähriger Mann vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei verlor der Mann auf dem Balkon seiner Wohnung plötzlich das Gleichgewicht fiel aus der dritten Etage in die Tiefe. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, sei aber ansprechbar gewesen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht. Warum der Mann das Gleichgewicht verlor, sei noch unklar. | 04.10.2021 14:29

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.10.2021 | 15:30 Uhr