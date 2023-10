Stand: 02.10.2023 15:20 Uhr Parchim: 34-Jähriger randaliert vor Geflüchtetenunterkunft

Der Staatsschutz ermittelt gegen einen Mann, der in Parchim mit lauten Schreien und mit Schriftzügen gegen die Unterbringung von Flüchtlingen protestiert hat. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 34 Jahre alte Deutsche hatte demnach am Freitagabend mit einem beschrifteten Stofflaken und einem gesprühten Slogan auf drei mal zehn Meter seine Ablehnung ausgedrückt, bis die Polizei ihn wegbegleitete. Das Banner wurde beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.10.2023 | 13:00 Uhr