Stand: 28.08.2021 13:40 Uhr Paralympics: Erste Leichtathletik-Medaille geht an Greifswalderin

Die Greifswalder Sprinterin Lindy Ave hat den Para-Leichtathleten an deren zweiten Wettkampftag überraschend die erste Medaille bei den Paralympics in Tokio gesichert. Die 23-Jährige gewann in der Klasse der Athleten mit Cerebralparese über 100 Meter mit einer persönlichen Bestleistung von 12,77 Sekunden Bronze. | 28.08.2021 13:40