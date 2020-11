Stand: 04.11.2020 06:33 Uhr Papendorf: Warnowschule wegen weiterem Corona-Fall geschlossen

Die Warnowschule in Papendorf ist vom Landkreis Rostock komplett geschlossen worden. Grund ist ein weiterer Corona-Fall, der dem Gesundheitsamt am Dienstagabend gemeldet wurde. Bis einschließlich 14. November müssen nun alle Schüler, Lehrer und sonstige Beschäftigte in Quarantäne. Schon am Sonnabend hatte es einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Daraufhin wurde zunächst nur für einzelne Klassen Isolation angeordnet. | 04.11.2020 06:33