Stand: 09.03.2022 07:17 Uhr Papendorf: Neues Wohngebiet auf den Weg gebracht

In Rostock sowie dem angrenzenden Papendorf soll ein neues gemeinsames Wohngebiet entstehen. Die Papendorfer Gemeindevertreter haben am Dienstagabend erste wichtige Entscheidungen getroffen. So wurde die Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen, um auf dem vier Hektar großen Gelände an der Straßenbahn-Wendeschleife künftig eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Vorgesehen sind insgesamt bis zu 400 Wohneinheiten in Reihen- sowie Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern. | 09.03.2022 07:16