Stand: 31.10.2020 18:22 Uhr Papendorf: Mehr als 100 Schüler müssen in Quarantäne

Nach einem Corona-Fall an der Warnowschule in Papendorf (Landkreis Rostock) müssen 104 Schüler sowie alle 47 Lehrer und Beschäftigte des Regionalschulteils in Quarantäne. Davon seien Schüler unterschiedlicher Klassenstufen betroffen, teilte der Landkreis am Sonnabend mit. Die Quarantäne gelte bis zum 11. November. Der Grundschulteil an dem Standort sei davon nicht betroffen. An den beiden landesweiten Ferientagen am Montag und Dienstag sollen die Lehrer getestet werden. Dann solle das Schulamt den Präsenzunterricht für die verbliebenen Schüler des Regionalschulteils organisieren. | 31.10.2020 18:22