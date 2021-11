Stand: 11.11.2021 17:12 Uhr Papendorf: Fahrkartenautomaten gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Papendorf (Landkreis Rostock) zwei Fahrkartenautomaten der Bahn in die Luft gesprengt. Laut Polizei ist dabei ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstanden. Außerdem seien die Täter an die Geldkassetten gelangt. Zeugen, die die Explosionen gegen drei Uhr nachts gehört und auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | 11.11.2021 17:12

