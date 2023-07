Stand: 24.07.2023 06:35 Uhr Papendorf: Auffangstation päppelt verletzten Seeadler auf

In Brandenburg ist ein junger Seeadler von der Polizei gerettet worden. Laut Zeugen habe das Tier in Wartin bei Prenzlau auf der Straße gesessen und sei bei Flugversuchen gegen abgestellte Autos geprallt. Polizei und Feuerwehr konnten den Greifvogel einfangen und in die Auffangstation nach Papendorf (Landkreis Rostock) bringen.

