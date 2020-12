Stand: 29.12.2020 11:42 Uhr Pantelitz: 79-jähriger übersieht Bagger - schwerer Unfall

Der Mann fuhr nach Polizeiangaben ungebremst auf den Bagger auf, weil er von einem entgegenkommenden Auto geblendet worden war. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Bundesstraße in der Nähe von Pantelitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) war am Montagabend in beiden Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt. | 29.12.2020 11:40