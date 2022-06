Stand: 06.06.2022 18:28 Uhr Pampow: Einbrecher mit Polizeihubschrauber gefunden

Am Montagnachmittag ging der Notruf bei der Polizei ein, dass ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Pampow eingebrochen sei und auch versucht habe, eine Garage gewaltsam zu öffnen. Mit einem Polizeihubschrauber konnten die Einsatzkräfte aus Schwerin und Hagenow den mutmaßlichen Täter schließlich in dem Waldstück festnehmen. Laut Polizei handelt es sich um einen 41-jährigen Deutschen. Die Kriminalpolizei ermittelt. | 06.06.2022 18:30

