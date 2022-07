Stand: 16.07.2022 07:17 Uhr Pampow: 35-Jährige Autofahrerin - nicht angeschnallt - stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall auf der B321 zwischen Pampow und Warsow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine 35-Jährige am Freitagabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet sie zuvor in einer Rechtskurve ins schleudern, kollidierte mit einer Schutzplanke und drehte sich mehrfach. Die Fahrerin soll während des Unfalls nicht angeschnallt gewesen sein und sei deshalb aus dem Auto geschleudert worden, so die Polizei. Rettungskräfte versuchten die Frau noch zu reanimieren, sie starb jedoch noch am Unfallort. | 16.07.2022 07:17