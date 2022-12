Stand: 14.12.2022 12:42 Uhr Diebe haben Paketstationen in MV geplündert

Diebe haben innerhalb der vergangenen zwei Wochen mindestens sieben Paketstationen eines Internet-Versandhändlers zum Teil mehrfach attackiert und ausgeräumt. Wie die Polizei mitteilt, waren Stationen in Schwerin-Krebsförden, Hagenow, Stavenhagen und in Demmin an der Seenplatte betroffen. Der Schaden an den Anlagen wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

