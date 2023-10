PUA zur Klimastiftung: Wismarer Institut im Fokus Stand: 06.10.2023 13:56 Uhr Im Untersuchungsausschuss "Klimastiftung" des Landtags will die Opposition die Aktivitäten hinterfragen, die der Leiter des Wismarer Ostinstituts in Richtung Russland entwickelt hat.

Der Leiter des Wismarer Ostinstituts, Andreas Steininger, stellt sich heute den Fragen der Abgeordenten im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Steiniger hat sich jahrelang für den Ausbau der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen stark gemacht. Die Opposition will seine Kontakte und Bemühungen jetzt im Untersuchungsausschuss hinterfragen.

Landräte zu Sanktions-Wirkungen befragt

Zunächst vernahm der Ausschuss jedoch die beiden Landräte Michael Sack (CDU, Vorpommern-Greifswald) und Stefan Kerth (SPD, Vorpommern-Rügen). Auch nach dieser Befragung blieb offen, ob neben dem Hafen Sassnitz/Mukran weitere Firmen in Mecklenburg-Vorpommern von den Sanktionsdrohungen der USA gegen Beteiligte am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 betroffen waren. "Ich hatte keine Gespräche mit Unternehmen, die Gefahren für sich sahen", sagte Sack. In seinem Landkreis kommt die inzwischen nicht mehr genutzte Pipeline an. Auch er sei nicht aktiv von Firmen auf Gefahren angesprochen worden, sagte Kerth. Doch habe es auch im Landkreis Vorpommern-Rügen "eine greifbare Sorge und Empörung" über die in einem Schreiben von drei US-Senatoren angedrohten Sanktionen gegeben.

Russische Gazprom gab 20 Millionen Euro

Die Landesregierung hatte drohende Nachteile für Firmen in Mecklenburg-Vorpommern als wesentlichen Grund angeführt, um Anfang 2021 die umstrittene Klimaschutzstiftung zu gründen. Sie sollte die Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung drohender US-Sanktionen ermöglichen. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem klären, wie groß der Einfluss der russischen Geldgeber auf die damalige SPD/CDU-Landesregierung bei der Stiftungsgründung war. Nord Stream 2, Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom, war mit 20 Millionen Euro der größte Geldgeber für die Klimaschutzstiftung MV.

Grüne sehen Ostinstitut als Teil des Russland-Netzwerks in MV

Vor der Anhörung Steiningers, dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Ostinstituts Wismar, hatten die Grünen im Landtag angekündigt, die Aktivitäten des Instituts genauer unter die Lupe nehmen zu wollen. Ihr Abgeordneter Hannes Damm sagte dem NDR im Juli 2022, er wolle herausfinden, ob das Ostinstitut Lobby-Arbeit für die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland betrieben habe.

Institut sollte deutsche Juristen für den russischen Markt ausbilden

Laut eigener Website widmet sich das Ostinstitut den Themen Recht, Wirtschaft und Politik in Osteuropa, im Kaukasus und in Zentralasien. Gegründet wurde das Institut 2009 auf Initiative des inzwischen verstorbenen ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Wolfgang Clement (SPD) und des Professors für Wirtschaftsrecht, Andreas Steininger. Nach eigener Aussage ging es darum, "deutsche Wirtschaftsjuristen auf den russischen Markt vorzubereiten und den in Russland tätigen Unternehmen kompetentes Personal zur Verfügung zu stellen". Gestartet war das Institut als Verein. 2018 wurde es vom Senat der Hochschule Wismar anerkannt und der Hochschule angegliedert.

Ostinstitut war Mitbegründer des Russlandtages MV

"Das Institut war Mitbegründer des sogenannten 'Russlandtages MV' und es wurden am Institut mehrere, den Bau der Pipeline Nord Stream 2 betreffende Gutachten verfasst", so der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Sebastian Ehlers (CDU). Deshalb sei Steininger als Zeuge für den Untersuchungsausschuss interessant. Die Grünen hoffen auf Erkenntnisgewinne zu Fragen wie jener, ob das Ostinstitut den intellektuellen Unterbau für die Russland-Politik der Landesregierung lieferteund ob es Mitglieder der Landesregierung beraten hat. Außerdem will die Opposition wissen, welche externen Einflüsse es auf das Institut gab. SPD-Obmann Thomas Krüger will von Steininger weitere Informationen zur Beteiligung am Russlandtag erhalten und außerdem erörtern, mit welchen Ländern das Institut abseits Russlands Kontakte pflegte.

