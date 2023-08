Stand: 17.08.2023 05:57 Uhr Ostsee vor Warnemünde: Seekanal wird ausgebaggert

In der Ostsee vor Warnemünde beginnen am Donnerstag Ausbaggerungsarbeiten. Ein dänischer Stelzenbagger entnimmt im Seekanal rund 45.000 Kubikmeter Sand, der dann an eine 15 Kilometer entfernte Stelle in der Ostsee umgelagert wird. So will man einer Versandung des Fahrwassers vorbeugen. Die Arbeiten laufen vier Wochen lang rund um die Uhr. Beeinträchtigungen für den Schiffsverkehr gibt es laut Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Stralsund nicht.

