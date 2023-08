Stand: 31.08.2023 14:41 Uhr Ostsee: Maritimes Großmanöver startet bald

Das maritime Großmanöver "Nothern Coasts" beginnt unter deutscher Leitung demnächst in der Ostsee. Das Manöver ist eine Übung der Deutschen Marine und soll die Zusammenarbeit zwischen den Ländern im Ostseeraum stärken, wie ein Sprecher der Bundeswehr mitteilte. Die Übungsserie wird seit 2007 jährlich wechselnd von einem anderen Land verantwortet. Vom 9. September an nehmen für zwei Wochen etwa 3.200 Soldatinnen und Soldaten aus 14 Ländern an der Übung teil, dazu gehören Italien, Frankreich, Kanada und die USA. Rund 30 Schiffe, U-Boote, bis zu 15 Luftfahrzeuge sowie diverse Landeinheiten werden dabei zusammen trainieren.

