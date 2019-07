Stand: 22.07.2019 04:57 Uhr

Ostsee: "Greif" wieder frei, Sportboot gesunken

Das Segelschulschiff "Greif" ist am Sonntagnachmittag im Bereich der Südmole in Greifswald auf Grund gelaufen. Die Ursache ist bisher ungeklärt. Es wird aber ein Problem mit dem Verstellpropeller vermutet. Das Unglück geschah auf dem Rückweg von einer Ausfahrt während des Greifswalder Fischerfestes.

Segelschulschiff "Greif" auf Grund gelaufen Nordmagazin - 21.07.2019 18:00 Uhr Das Segelschulschiff "Greif" ist bei einer Ausfahrt auf dem traditionellen "Fischerfest Gaffelrigg" auf Grund gelaufen. Die Ursache für die Havarie ist bisher ungeklärt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

DLRG bringt Ausflugsgäste an Land

Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren 45 Gäste und die Besatzung an Bord. Die Passagiere wurden mit kleinen Booten von der DLRG an Land gebracht. Sie schilderten gegenüber NDR 1 Radio MV, dass die Stimmung an Bord ruhig und gelassen war. Die "Greif" kam am frühen Sonntagabend aus eigener Kraft frei und machte an ihrem Liegeplatz fest.

Motorboot sinkt nach Maschinenausfall

Ebenfalls am Sonntagnachmittag kam es etwa zwei Seemeilen vor dem Darß auf einem Motorboot zu einem Maschinenausfall. Nach Angaben der Polizei warf die Besatzung daraufhin den Anker und setzte einen Notruf ab.

Zu diesem Zeitpunkt herrschte starker Westwind mit anderthalb Meter hohen Wellen. Über das Heck drang Wasser ein und brachte das 13 Meter lange Boot zum Sinken. Zwei Männer konnten wenig später unverletzt aus dem Wasser gerettet und an Bord des Seenotrettungskreuzers "Theo Fischer" an Land gebracht werden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Mecklenburg-Vorpommern Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.07.2019 | 05:00 Uhr