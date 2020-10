Stand: 13.10.2020 12:11 Uhr Ostsee: Fusion der Schifffahrtsämter

Der Schiffsverkehr auf der Ostsee wird seit Dienstag nur noch von einem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt betreut. Die ehemaligen Ämter Lübeck und Stralsund sind ab sofort ein Amt: das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee. In der Schifffahrt gilt die Ostsee als ein Revier, und so will es auch die Behörde halten. Sie baut die Verwaltung nach und nach in Revierämter um. Aus bundesweit 39 Ämtern werden am Ende 17 entstehen. Das neue Amt Ostsee wird zwei Standorte haben: Stralsund und Lübeck. | 13.10.2020 12:11