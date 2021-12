Stand: 13.12.2021 16:13 Uhr Ostsee: Festnahmen nach Schiffskollision

Nach dem Schiffsunfall in der Ostsee sind nach ARD-Informationen mehrere Menschen festgenommen worden. Die Ermittler haben den Verdacht, dass Alkoholkonsum auf See und grobe Fahrlässigkeit die Kollision am Montagmorgen verursacht haben. Einer der beiden Frachter - die dänische "Karin Hoj" - kenterte dabei und liegt vor der südschwedischen Küste nahe Bornholm mit dem Kiel nach oben im Wasser. Die Einsatzkräfte wollen das gekenterte Schiff nun näher in Richtung Land schleppen, damit Taucher an Bord gelangen können. Nach schwedischen Medienberichten wurde mittlerweile einer der zwei vermissten Seeleute tot im Inneren eines der Schiffe gefunden. | 13.12.2021 16:13