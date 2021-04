Stand: 03.04.2021 16:14 Uhr Ostermärsche in einigen Städten von MV

Bundesweit haben Initiativen an diesem Wochenende zu Ostermärschen aufgerufen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich viele Menschen daran - in Schwerin, Wismar und Neubrandenburg. In der Landeshauptstadt Schwerin stand der traditionelle Marsch unter dem Motto: "Abrüsten statt Aufrüsten. Atomwaffen und Drohnen raus aus Deutschland". Nach der Demo durch die Innenstadt kamen die nach Veranstalter-Angaben 100 Teilnehmer zu einer Abschlusskundgebung am Pfaffenteich zusammen. Auch in Wismar und Neubrandenburg waren Demonstrationen angemeldet. Während sich in Neubrandenburg rund 60 Menschen auf den Weg gemacht haben, wurde die Demo in Wismar kurzfristig abgesagt. | 03.04.2021 16:14