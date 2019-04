Stand: 17.04.2019 06:50 Uhr

Osterfeuer in Gefahr? Waldbrandgefahr in MV steigt

Die Forstämter warnen vor erhöhter Waldbrandgefahr in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Schon jetzt sind die Böden landesweit zu trocken und ergiebiger Regen ist nicht in Sicht. Über die Osterfeiertage gehen Wetterexperten von viel Sonne und Temperaturen um 20 Grad aus. Das könnte dem für die landesweite Überwachung zuständigen Forstamt in Mirow zufolge dazu führen, dass für weite Teile des Landes höhere Waldbrandwarnstufen ausgesprochen werden müssen.

Seenplatte besonders betroffen

Schon jetzt gilt in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, im Altkreis Uecker-Randow und der Insel Usedom die Waldbrandstufe drei. Besonders hoch ist die Gefahr in Gebieten mit viel Nadelwald, wie im Süden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte rings um Mirow, Neustrelitz und den Müritz-Nationalpark. Denn Nadelhölzer brennen wegen ihrer ätherischen Öle besonders gut.

Osterfeuer müssen angemeldet werden

Die Forstämter weisen darauf hin, dass sämtliche Feuer bei den jeweils zuständigen Ordnungsämtern angemeldet werden müssen. Bereits Anfang April bezeichnete Dirk Erdmann von der Waldbrandzentrale in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Lage als ernst. In diesem Frühjahr habe es bereits sechs Waldbrände im Nordosten gegeben. Bei Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brannte Anfang April eine etwa zwei Hektar große Forstfläche zwischen dem Ortsteil Karpin und einer leerstehenden Kaserne. Bei Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gerieten rund 400 Quadratmeter Wald und Ödland in Brand. Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts der Brandstiftung.

