Stand: 12.01.2019 09:16 Uhr

Ornithologen zählen im Nordosten Wasservögel

An der Ostseeküste, an den Seen und Flüssen in Mecklenburg Vorpommern zählen Ornithologen und ehrenamtliche Helfer am Sonnabend die Wasservögel. Bei der internationalen Mittwinterzählung erfassen sie landesweit in mehr als 200 Gebieten die verschiedenen Vogelarten und deren Anzahl.

Zählungen überall im Land

Seit dem frühen Morgen sind die Freiwilligen des Naturschutzbundes zwischen Rerik und Heiligendamm an der Ostseeküste unterwegs, um Enten, Gänse, Schwäne und Adler zu zählen. Auch bei Wanderungen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft sowie auf Rügen und Usedom, an der Peene und am Haff registrieren Ornithologen und Ehrenamtliche die Tiere.

Ornithologen zählen im Nordosten Wasservögel NDR 1 Radio MV - Die Nachrichten - 12.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Silvana Mundt Im Winter halten sich Wasservögel meist konzentriert in wenigen Gebieten auf. Im Nordosten zählen Ornithologen und ehrenamtliche Helfer heute die verschiedenen Vogelarten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wasservögel halten sich im Winter in wenigen Gebieten auf

Bei der internationalen Mittwinterzählung werden der Gesamtbestand der Vogelarten und deren Zugverhalten erfasst. Jedes Jahr im Januar und Februar rasten beispielsweise zehntausende arktische Tauch- und Meeresenten an der südlichen Ostsee. Jetzt, mitten im Winter, ruht der Vogelzug weitgehend. So lassen sich nicht nur die heimischen Arten, sondern auch die aus Skandinavien oder Sibirien gut beobachten.

Bestände werden seit gut 50 Jahren erfasst

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie wertet die Daten aus, um die Entwicklung der unterschiedlichen Bestände zu kontrollieren und Veränderungen festzustellen. In Europa werden die Watt- und Wasservögel schon seit mehr als 50 Jahren um Mittwinter herum erfasst. Im milden Winter 2016 / 2017 wurden rund 35.000 Winterwasservögel gezählt. Im kalten Winter 2009 waren es dagegen mehr als doppelt so viele.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.01.2019 | 07:00 Uhr