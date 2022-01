Opposition wirft Hesse Nichtstun in Pandemie-Zeiten vor Stand: 25.01.2022 16:20 Uhr Drei Monate ist sie jetzt im Amt: Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) steht seit Ende Oktober an der Spitze des Parlaments. Es ist ihre zweite Amtszeit. Im Mai 2019 wurde die SPD-Politikerin erstmals als Landtagspräsidentin gewählt. Die Opposition kritisiert, dass Hesse ihre Rolle noch immer nicht gefunden habe und zu vielen Dinge schweige.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Von Politikern und Politikerinnen an der Spitze der Volksvertretung erwartet das Wahlvolk in der Regel mehr als vom Durchschnittsabgeordneten. Parlamentspräsidenten sollen Orientierung geben, nach außen auch als moralische Instanz auftreten - gerade in Zeiten, die von vielen als krisenhaft bezeichnet werden. Birgit Hesse schneidet in den Augen der Opposition dabei eher schlecht ab. Hesse halte sich raus, kritisiert FDP-Fraktionschef René Domke. "Im Grunde wäre es ihre Aufgabe, verschiedene Gruppen zusammenzuführen, einen Austausch zu moderieren. Dieses Zusehen, wie sich die Gesellschaft immer mehr spaltet, ist sicherlich nicht der richtige Weg", sagt Domke. Gerade Hesse als überparteilich anerkannte Vertreterin könnte eine Moderationsrolle gut umsetzen.

Hesse schweigt zu Streitfragen

Der Terminkalender der Landtagspräsidentin gibt keine Hinweise auf diese Rolle. Er verzeichnet für diese Woche genau einen Eintrag: Am Montag nahm Birgit Hesse an der digitalen Konferenz ihrer Länderkollegen in Deutschland und Österreich teil. Der einzig öffentlich wahrnehmbare Termin in diesem Monat war bisher der Empfang der Sternsinger. Anders als beispielsweise ihr sächsischer Kollege Matthias Rößler schweigt Hesse im Moment zu den großen Streitfragen in der Corona-Krise - keine öffentlichen Auftritte oder Reden zur Impfpflicht oder dem Demonstrationsgeschehen.

Ehlers vermisst eigenständige Rolle Hesses

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers, vermisst eine eigenständige Rolle der Präsidentin. Anders als ihre Vorgänger habe sie für sich noch immer kein verbindendes Thema gefunden - bei Rainer Prachtl sei es die Solidarität und die Rolle der Kirchen gewesen, bei Sylvia Bretschneider der Kampf gegen Rechtsextremismus. "Bei Frau Hesse hat sich dabei noch nicht herausgebildet, welches Thema sie präferiert. Ich glaube, es ist gerade als Gegengewicht zur Landesregierung wichtig, dass die Präsidentin da auch mit starker Stimme spricht."

Stärkeres Einmischen gefordert

Ehlers ermuntert Hesse regelrecht, sich stärker einzumischen. Die Präsidentin müsse die Rolle des Parlaments stärker betonen und sollte sich den Versuchen der Landesregierung, den Landtag zu dominieren, entgegenstellen. Ehlers nennt ein Beispiel: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe für den Auftakt der Landtagswoche am Mittwoch eine Regierungserklärung angekündigt und wie beim vergangenen Mal eine Stunde Redezeit angemeldet. In der Geschäftsordnung des Landtages seien aber nur 30 Minuten vorgesehen - Hesse müsse in dem Fall sagen, "was geht und was nicht geht."

Hesse in der Kritik

Schon in der Vergangenheit stand Hesse in der Kritik. Mit einem neuen, PS-starken Dienstwagen machte sie im September 2019 Schlagzeilen. Es wollte nicht so recht ins Bild passen, dass sich die Politikerin zuvor noch als große Versteherin der Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" in Szene setzte, nur um dann wenig später in eine wenig klimafreundliche Co2-Schleuder einzusteigen. Und als Hesse im ersten Corona-Lockdown 2020 ihren Hund auf dem heimischen Home-Office-Sofa fotografierte und darüber die Überschrift "Endlich mal abhängen" stellte, klebten ihr Kritiker durch die Blume das Etikett "faul" auf. Verstärkt wurde der Eindruck durch das Posten von Pferde-Fotos in sozialen Medien - offenbar zeitnah nach Dienstschluss. Hesse gilt als Reitsport-Fan und fiel nach einer Reitverletzung auch schon einige Wochen aus.

AfD: Oppositionsrechte durchsetzen

Die AfD-Fraktion kritisiert, dass Hesse sich "von ihrer Fraktion" bestimmen lasse. Thore Stein, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, meint: "Hesse kann da ein bisschen mehr auf den Putz hauen und die Oppositionsrechte durchsetzen." Der AfD-Abgeordnete legt ihr ein Thema besonders ans Herz. Die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts könnte die Überschrift ihrer Amtszeit werden, meint Stein.

Bedenken gegenüber Hesse auch von Linken

Selbst bei der Linken haben sie ihre Bedenken gegen Hesse nicht komplett abgelegt: Nach Hesses erster Wahl im Mai 2019, sagte die damalige Fraktionschefin Simone Oldenburg mit Blick auf Hesses vorangegangene Zeit als Sozial- und Bildungsministerin: "Eine erfolglose und gescheitere Ministerin auf das höchste Amt des Landes zu setzen, ist nicht der richtige Weg." So scharf formuliert das die jetzige Vorsitzende der Linksfraktion, Jeannine Rösler, nicht. Sie ist mit Hesses SPD in einer Koalition verbunden und in dieser Verbindung sind die Partner nett zueinander.

Landtagspräsidentin auf Hilfe angewiesen?

Auf die Frage, ob sie denn mit Hesses Agieren zufrieden sei, vermeidet Rösler dennoch jede Begeisterung: "Wir sind jetzt am Anfang der Legislatur und werden Frau Hesse unterstützen, wo es geht." Offenbar hat die Linke den Eindruck, Hesse sei dringend auf Hilfe angewiesen. Das sieht die SPD ganz anders. Ihr Fraktionschef Julian Barlen befindet, Hesse mache ihre Arbeit sehr gut.

Hesse weist Kritik zurück

Über die Kritik der Opposition zeigt sich Hesse verwundert. Sie hätte sich gewünscht, die Opposition hätte diese Kritik im Ältestenrat angesprochen. Hesse verweist auf die Leistungen in der Pandemie. Der Landtag sei zu jeder Zeit arbeitsfähig gewesen. "Wir haben es geschafft, den Landtag zu konstituieren, wir haben alle Ausschüsse konstituiert und wir haben Sondersitzungen zur Corona-Lage durchgeführt." Und genau dafür stehe sie, für eine sachliche Debatte im Parlament. "Und ich bin ein stückweit stolz darauf, dass uns das gelungen ist." Zudem habe sie auch immer wieder Anstöße im Parlament für eine Debattenkultur gegeben. Und wenn die Pandemie vorbei sei, wolle sie stärker mit den Menschen ins Gespräch kommen, vor allem mit Jüngeren.

FDP erwartet mehr

René Domke von der FDP findet die Präsidentin dennoch zu passiv. "Es reicht nicht, nur die Sitzungen zu leiten und die Landtagsverwaltung zu führen, sondern da sind auch andere repräsentative Aufgaben zu erfüllen, und da haben wir eine höhere Erwartung." Mehr als vier Jahre hat Hesse - Monatsverdienst 13.000 Euro - noch Zeit, diese Erwartungen zu erfüllen.



Weitere Informationen Corona-Ticker: Biontech und Pfizer starten klinische Studie zu Omikron-Impfstoff Dabei sollen die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten geprüft werden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.01.2022 | 17:00 Uhr