Stand: 26.01.2022 16:00 Uhr Online-Umfrage für Schüler, Eltern und Lehrer zu Pandemie-Erfahrungen

In Mecklenburg-Vorpommern plädieren Eltern- und Schülervertreter sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) trotz steigender Infektionzahlen dafür, die Präsenzpflicht an den Schulen im Land aufrecht zu halten. Die Rückmeldungen zu Krankenständen, zur Überlastung durch Mehrarbeit und der Ausstattung der Schulen seien alarmierend, so GEW-Landeschefin Annett Lindner. Dennoch halte die Gewerkschaft das Phasen-Modell des Landes für angemessen. Sollten die Corona-Zahlen massiv steigen, halten Schülervertreter die Aussetzung der Präsenzpflicht für vertretbar. Gemeinsam bitten die Verbände Schüler, Eltern und Lehrkräfte in einer Online-Umfragen um ihre Erfahrungen in der Pandemie. | 26.01.2022 16:00