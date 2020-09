Stand: 03.09.2020 18:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Olaf Jacobs soll Chef der Filmfördergesellschaft MV werden

Olaf Jacobs soll Geschäftsführer der neuen Filmfördergesellschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden. Das teilte Staatskanzlei-Chef Heiko Geue in Schwerin mit. Der 1972 in Leipzig geborene Jacobs ist Autor, Produzent und Regisseur von Reportagen, Dokumentarfilmen und Spielfilmen. Außerdem lehrt er als Honorarprofessor an der Universität Leipzig. Er kenne die Akteure der Filmwirtschaft im Land, so Geue. Eine Jury hat jetzt 26 Projekten Filmfördermittel in Höhe von 488.000 Euro zugesprochen. Die neue MV-Filmförderung nimmt ihre Arbeit im kommenden Monat auf. | 03.09.2020 18:50