Ohne Corona-Auflagen: Endlich wieder Hanse Sail in Rostock! Stand: 16.06.2022 12:29 Uhr Keine Zäune, keine Einlasskontrolle, keine Beschränkungen - nach Abstimmungen mit den Ämtern und der Polizei soll die Hanse Sail in diesem Jahr in der ganzen Stadt präsent sein, vom Zentrum bis nach Warnemünde.

Auf dem Programm stehen Konzerte, Fahrgeschäfte, Kulinarik am Stadthafen - auch der Fischereihafen wird wieder stärker eingebunden, zum Beispiel mit groß angelegten Sicherheitsvorführungen. Im IGA-Park findet ein Volksfest statt. Eröffnet wird die Hanse Sail dann im Kurhausgarten. Alle, die nicht persönlich kommen können, haben die Möglichkeit, diverse Events nicht nur auf einer großen LED Wand im Stadthafen zu verfolgen, es wird außerdem einen Livestream auf youtube geben.

Wieder Schiffsbesuche möglich

Auch der NDR ist vor Ort vertreten mit dem NDR Campus zum Mitmachen und Kennenlernen und mit Bands aus unserem Land. Auch Schiffsbesuche sind wieder möglich. Die Veranstalter rechnen auf Warnow und Ostsee in diesem Jahr mit mehr als 100 Schiffen. Vielleicht ein paar weniger als im vergangenen Jahr: Einigen Betreibern sollen die Dieselpreise zur Zeit zu hoch sein. Und: In diesem Jahr darf kein russisches Schiff in Rostock anlegen.

Zwei Großsegler zu Gast

Unter den Schiffen sind auch zwei Großsegler: Erstmals seit sieben Jahren ist die "Gorch Fock", das Segelschulschiff der Deutschen Marine, wieder zu Gast in Rostock nach einer langwierigen Sanierungsphase. Auch das 110 Meter lange Segelschulschiff "Dar Młodzieży" kommt. Ein besonderer Besuch, denn der polnische Großsegler hat genau vor 40 Jahren nach seiner Indienststellung schon seine erste Fahrt nach Rostock gemacht.

