Offizeller MV-Start in die Apfelernte in Badendiek Stand: 02.09.2022 11:49 Uhr In Badendiek (Landkreis Rostock) wurde am Freitag der offizielle Start in die Apfelernte begangen. Der Obstanbau erwartet aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr eine nur durchschnittliche Ernte. Auch das Kaufverhalten wirke sich auf die Branche aus. Beitrag anhören 3 Min

Die Obstbauern erwartet in diesem Jahr einen Ertrag von knapp 35.000 Tonnen. Nach einem optimalen Start im Frühjahr mit hohem Blütenansatz und ausbleibenden Nachtfrösten war eine Superernte erwartet worden. Griseldis Dahlmann, Vorsitzende des Verbandes Mecklenburger Obst und Gemüse, hat sich in den vergangen Tagen viele Plantagen angesehen. Dahlmann zufolge hängen in diesem Jahr vergleichsweise viele Äpfel an den Bäumen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der extremen Hitze im Juli sind jedoch schon viele Äpfel von den Bäumen gefallen. Die verbliebenen Äpfel sind oft vergleichsweise klein.

Zwei Drittel der Anbaufläche ökologisch bewirtschaftet

Auf einer Fläche von rund 1.700 Hektar werden in Mecklenburg-Vorpommern Apfelbäume angebaut. Rund zwei Drittel davon werden ökologisch bewirtschaftet. Für Agrarminister Till Backhaus (SPD) sei dies angesichts der Mitbewerber aus Polen, Italien und Frankreich ein "Schritt in die richtige Richtung". Denn die Bioqualität ermöglicht einen gesicherten Absatz speziell für die Produktion von Babynahrung. Unterdessen blieben im Frischeregal zuletzt viele Äpfel liegen, hieß es. Die Branche verzeichnet angesichts extrem gestiegener Preise in vielen Bereichen ein deutlich zurückgehendes Kaufverhalten bei Lebensmitteln, insbesondere bei Obst.

