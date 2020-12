Offener Brief: Lehrkräfte fordern vorsorglich Schulstart auf Distanz Stand: 04.12.2020 16:27 Uhr Wie und wann sollen Schulen im neuen Jahr mit dem Unterricht beginnen? Das wird in MV gerade heftig diskutiert. Lehrer einer Schule auf Usedom haben sich mit einem Offenen Brief zum Thema zu Wort gemeldet.

Der Brief ist unter anderem an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Bildungsminsterin Bettina Martin (SPD) und an Lehrer-Gewerkschaften gerichtet. In dem Schreiben äußern Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler die Sorge, dass die Familienkontakte zu den Festtagen mehr Corona-Infektionen bringen könnten und diese dann in Schulen verbreitet würden.

Lehrkräfte wollen mit Distanzunterricht ins Schuljahr starten

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wertet den Brief als Hilferuf. Darin beschreibt der Personalrat der Gesamtschule Insel Usedom nicht nur die aktuellen Corona-Arbeitsbedingungen für Lehrer und Schüler in 13 Grad kalten Klassenräumen. Lehrer schildern auch, wie schwer es ist, einen Teil der Schüler in Präsenz zu unterrichten und zugleich Schülerinnen und Schüler in Quarantäne mit Unterrichtsstoff zu versorgen. Die Lehrer arbeiteten doppelt, heißt es in dem Schreiben, und seien längst an der Belastungsgrenze.

Vorschlag: Erste Schulwoche 2021 als Distanzunterricht

Das Lehrer-Kollegium der Schule möchte nun nach eigenen Angaben die erste Schulwoche Anfang Januar als Distanzunterricht vorbereiten. Damit bleibe Zeit, Infektionsherde auszumachen, ohne die gesamte Schüler- und Lehrerschaft zu gefährden. Die Region Vorpommern-Greifswald ist schon jetzt Corona-Risikogebiet, man erwarte nicht, dass sich das über den Jahreswechsel ändert.

Unterstützung kommt von der Gewerkschaft

Der GEW zufolge hat das zuständige Schulamt diesen Vorschlag zwar bereits abgelehnt, die Gewerkschaft unterstützt dennoch die Idee: Schulen müssten individuelle Lösungen ermöglicht werden. GEW-Landeschef Maik Walm forderte vom Land Mecklenburg-Vorpommern spätestens zu Beginn nächster Woche ein Signal, wie die Schulen im Januar beginnen sollen.

