Offenbar große Probleme bei Homeschooling in MV

Stand: 16.12.2020 13:06 Uhr

Der erste Tag des harten Lockdowns in Mecklenburg-Vorpommern führt offenbar zu massiven Problemen bei der Unterrichtsversorgung der Schüler. Bei der Internetplattform its learning gibt es erhebliche Einschränkungen in der Nutzung.