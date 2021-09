Stand: 22.09.2021 19:23 Uhr Offenbar Interessent für altes Gefängnis in Alt-Strelitz

Gibt es nach 20 Jahren Leerstand eine neue Nutzung für das alte Gefängnis in Alt-Strelitz? Laut Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) gibt es einen ernsthaften Interessenten, der das 23.000 Quadratmeter große Gelände kaufen und gewerblich nutzen will. Einzelheiten wollte Meyer nicht nennen, denn noch liefen Verhandlungen mit dem Denkmalschutz. Dieser sei aber inzwischen zu Kompromissen bereit, so Meyer. Das Gefängnis entstand Anfang des 19. Jahrhunderts im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz. In der NS-Zeit wurden dort Gegner der Nationalsozialisten inhaftiert. Das Gelände solle öffentlich nutzbar bleiben, so der Landesfinanzminister. | 22.09.2021 19:22