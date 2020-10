Stand: 05.10.2020 06:28 Uhr MV: Neue Baustellen behindern den Verkehr

Sperrungen, Umwege und Verkehrsbehinderungen - alle, die auf den Straßen im Land unterwegs sind, sollten mehr Zeit einplanen. Zum Beispiel auf der Bundesstraße 192 - die ist ab heute zwischen Sietow und Malchow voll gesperrt. Dort wird der Asphalt erneuert. Autofahrer müssen deshalb bis zum kommenden Sonntag eine etwa 40 Kilometer lange Umleitung in Kauf nehmen. Sie führt über Röbel, die B198 und Fünfseen.

Sperrung zwischen Stavenhagen und Groß Plasten

Auch die B 194 zwischen Stavenhagen und Groß Plasten ist für eine Woche gesperrt, bei Kittendorf. Dort werden Durchlässe erneuert. Auch hier müssen sich Autofahrer auf längere Fahrzeiten einrichten.

Lange Umleitung im Sternberger Seenland

Zwischen Sternberg und Brüel ist die Bundesstraße 104 von heute an voll gesperrt - dort wird in Weitendorf eine Behelfsbrücke über die Warnow gebaut. Bereits seit längerem wird dort der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbeigeführt - zwischen dem 5. Oktober und dem 10. Oktober aber gilt die Vollsperrung. Die Umleitung führt über über Weberin, Demen, Wamckow und Dabel bis nach Sternberg.

Einschränkungen kommen zusammen

Östlich von Schwerin wird es durch die Vollsperrung zwischen Sternberg und Brüel noch etwas enger, als es ohnehin schon ist. In Schwerin wird ja parallel an der Ortsausfahrt Richtung Crivitz gebaut - viele haben deshalb die B104 als Ausweichstrecke genutzt.

Bauarbeiten an der Ortsumgehung Greifswald

Halbseitig gesperrt ist die Ortsumgehung Greifswald, zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen und Neubrandenburg wird der Asphalt abgefräst. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.10.2020 | 06:28 Uhr