Ölmühle Anklam: Prozess um fahrlässige Brandstiftung Stand: 01.02.2022 18:40 Uhr Gut zweieinhalb Jahre nach einem Feuer an der Anklamer Ölmühle beginnt die juristische Aufarbeitung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Brandstiftung vor.

Ein 32-Jähriger soll den Großbrand auf dem Gelände der Ölmühle in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) im Juli 2019 verursacht haben. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht Pasewalk verantworten.

Funkenflug setzte vermutlich Filteranlage in Brand

Bei Schweißarbeiten auf einem Nachbargrundstück soll der 32-Jährige nicht ausreichend aufgepasst haben, wohin die Funken während der Arbeiten fliegen. Die Funken könnten laut Brandgutachter über eine Betonmauer bis zu acht Meter weit geflogen sein. In der Folge soll sich eine Filteranlage der Ölmühle entzündet haben, die mit Kokoswolle und Mulch befüllt war. Die Flammen griffen auch auf einen Tank mit über 20.000 Liter Heizöl über. Anschließend breiteten sich die Flammen schnell aus, dunkle Rauchschwaden zogen damals stundenlang über Anklam. Ein Großaufgebot an Rettungskräften konnte den Brand erst nach Stunden löschen. Zwei Feuerwehrmänner hatten sich dabei verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa einer Million Euro.

Angeklagter hat sich das Schweißen selbst beigebracht

Der 32-Jährige sagte beim Prozessauftakt aus, dass er am Tag des Brandes Stahlplatten auseinandergebrannt hat. Er habe damals bei einer Demminer Recycling-Firma gearbeitet, die auch Schweißarbeiten anbietet. Der Angeklagte sagte auch, dass er sich das Schweißen selbst beigebracht hätte und keinen Schweißerpass besitze. Während der Arbeiten hätte er nur nach unten geschaut, sich auf den Schweißbrenner konzentriert und von seiner Umgebung nichts mitbekommen. Sein Verteidiger ist dennoch von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Er geht davon aus, dass die Funken vom Schweißen niemals eine acht Meter lange Strecke vom Schweißplatz bis zum Ölmühlenfilter zurücklegen können, wie der Gutachter es dargelegt hat. Die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft sollen am 22. Februar vorgetragen werden. An diesem Tag wird auch das Urteil erwartet.

