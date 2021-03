Ökumenischer Gedenkgottesdienst nach einem Jahr Corona Stand: 12.03.2021 06:50 Uhr Nach einem Jahr Pandemie liegt die Zahl der Corona-Toten im Nordosten bei 800. Für sie findet heute ein Gedenkgottesdienst im Schweriner Dom statt.

Rund ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Krise wird mit einem ökumenischen Gottesdienst im Schweriner Dom heute Nachmittag der Opfer gedacht. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind in Mecklenburg-Vorpommern 800 Menschen gestorben.

Würdigung von Pflege- und Gesundheitspersonal

An dem Gottesdienst nehmen neben der Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, auch der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der Berliner Erzbischof Heiner Koch und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) teil. Betroffene kommen zu Wort und es sollen diejenigen gewürdigt werden, die im Gesundheits- und Pflegebereich Leben retten und bewahren.

Erster von drei Gottesdiensten im Norden

"Viele Menschen sehnen sich jetzt nach Trost, Heilung und Hoffnung", sagte Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt, ihnen solle ein öffentliches Zeichen des Mitgefühls übermittelt werden. Im Dom sind nur 100 Menschen zugelassen, der Gottesdienst wird per Livestream im Internet übertragen. Es ist der erste von drei Gedenkgottesdiensten im Norden: Am Sonnabend folgt einer in Kiel und am Sonntag in Hamburg.

