Ökobetriebe laden zur 14. Bio-Landpartie ein Stand: 11.09.2021 09:22 Uhr Rund 60 Biohöfe und Ökobetriebe in allen Regionen Mecklenburg-Vorpommernsöffnen an diesem Sonnabend zwischen 10 und 17 Uhr ihre Tore für neugierige Besucher. Denn der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) lädt ein zur 14. Bio-Landpartie.

Unter ihnen sind Betriebe, die Kräuter, Gemüse oder Obst anbauen. Etwa Davids Biohof in Bliesekow bei Rostock. Dort können die Kartoffelfelder besichtigt werden. Die Schafscheune Vietschow in der Mecklenburgsichen Schweiz zeigt ihre Ostfriesischen Milchschafe. Auf Schmidts Biohof am Kliff in Sassnitz leben unter anderem Angus-Rinder auf einer Waldweide.

Betriebsführungen und Produktverkauf

Überall werden Betriebsführungen und regional erzeugte Produkte angeboten. Biobauern beantworten sämtliche Fragen. Auf dem Biohof Tacke in Dorf Mecklenburg können sich die Besucher im Melken testen. Einige Höfe setzen sich für Bienen ein - etwa die Honigprinz GmbH in Rostock. Die Biolandpartie möchte Ökolandbau erlebbar machen. Viele der Teilnehmer haben eine eigene Käserei, Bäckerei oder Fleischerei, so auch das Gut Gallin.

